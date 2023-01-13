Suzuki представила внедорожник Jimny

На выставке Auto Expo в Дели (Индия) презентовали долгожданный пятидверный вариант внедорожника Suzuki Jimny, сообщает Автоцентр.

Автомобиль остался узнаваемым, но прирос в размерах и обзавелся еще одной парой дверей. Его колесная база достигает 2590 мм, что на 340 мм больше, чем у базового варианта. Общая длина составляет 3985 мм. Ширина и высота равны 1645 и 1720 мм соответственно. На решетке радиатора появились хромированные элементы. Ездит внедорожник на 15-дюймовых легкосплавных колесных дисках.

Конечно такой существенный прирост в размерах отразился на салоне. Он стал гораздо просторнее. Но при этом остался четырехместным. Также увеличился объем багажного отсека. Теперь он варьируется от 208 до 332 литров.

В оснащение кабины включили 7-дюймовую приборную панель и мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает беспроводные Android Auto и Apple Carplay. Также есть круиз-контроль, автоматический климат-контроль и аудиосистема Arkamys. За безопасность пассажиров отвечают шесть подушек безопасности.

Под капотом нового Suzuki Jimny установлен 1,5-литровый безнаддувный бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. и 134 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой ​​«механикой» или 4-ступенчатым ​​«автоматом». Привод – полный.

Производство внедорожника наладят на заводе в Гуруграме. На рынке Индии он появится в мае текущего года, а в Европу и на другие рынки доберется в конце 2023-го. Стоимость объявят ближе к старту продаж.