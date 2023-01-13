В Киеве снова запускают скоростной трамвай

В Киеве с 13 января снова будет курсировать скоростной трамвай﻿. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Деловая столица.

"С пятницы, 13 января, возобновляем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1 "Улица Старовокзальная — Михайловская Борщаговка" и №3 "Улица Старовокзальная — улица Семьи Сосниных" , — рассказал он.

На маршрут №1 выведут 10 единиц подвижного состава. На маршрут №3 — 4.

Ориентировочные интервалы движения – 8 и 15 минут соответственно.

Автобусные маршруты №1Т и №3Т, работавшие, пока не ходили трамваи, отменяются.