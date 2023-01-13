Volkswagen снимает с производства самый маленький GTi

Volkswagen снимает с производства Up! GTi. Как сообщил представитель нидерландского подразделения немецкой марки, выпуск миниатюрного спортивного хэтчбека завершится после выполнения уже собранных заказов. Обычный Volkswagen Up! и его электрическая версия, выпущенная год назад в качестве более дешевой альтернативы ID.3, останутся в продаже, сообщает Автоцентр.

Volkswagen Up! GTi был задуман как духовный преемник оригинального Golf GTi. На рынке его прямыми конкурентами являются Renault Twingo GT и Abarth 595.

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Миниатюрный хот-хэтч укомплектован 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 115 л.с. и 200 Нм крутящего момента. С таким мотором автомобиль снаряженной массой всего 1070 кг ускоряется с места до 100 км/ч за 8,8 секунды. Максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Прямого преемника у самой маленькой из GTi моделей не будет. Своего рода альтернативой миниатюрному хот-хэтчу станет Cupra UrbanRebel, но серийная версия электрического сити-кара выйдет только в 2025 году. Что касается «обычного» Volkswagen Up!, то, по некоторым данным, до конца десятилетия его заменит небольшой электромобиль, предположительно ID.1 или ID.2.

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Не исключено, что еще до 2025 года мы услышим, что Volkswagen завершает производство Polo GTi. Как недавно заявил генеральный директор компании Томас Шефер, экологические нормы Евро-7 могут сделать супермини слишком дорогим.

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