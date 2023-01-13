Volkswagen снимает с производства самый маленький GTi

Volkswagen снимает с производства Up! GTi. Как сообщил представитель нидерландского подразделения немецкой марки, выпуск миниатюрного спортивного хэтчбека завершится после выполнения уже собранных заказов. Обычный Volkswagen Up! и его электрическая версия, выпущенная год назад в качестве более дешевой альтернативы ID.3, останутся в продаже, сообщает Автоцентр.

Volkswagen Up! GTi был задуман как духовный преемник оригинального Golf GTi. На рынке его прямыми конкурентами являются Renault Twingo GT и Abarth 595.

Миниатюрный хот-хэтч укомплектован 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 115 л.с. и 200 Нм крутящего момента. С таким мотором автомобиль снаряженной массой всего 1070 кг ускоряется с места до 100 км/ч за 8,8 секунды. Максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Прямого преемника у самой маленькой из GTi моделей не будет. Своего рода альтернативой миниатюрному хот-хэтчу станет Cupra UrbanRebel, но серийная версия электрического сити-кара выйдет только в 2025 году. Что касается «обычного» Volkswagen Up!, то, по некоторым данным, до конца десятилетия его заменит небольшой электромобиль, предположительно ID.1 или ID.2.

Не исключено, что еще до 2025 года мы услышим, что Volkswagen завершает производство Polo GTi. Как недавно заявил генеральный директор компании Томас Шефер, экологические нормы Евро-7 могут сделать супермини слишком дорогим.