Албания объявила об открытии посольства в Украине

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка подчеркнула, что обе страны прошли путь от тирании к демократии, а также отметила героическую борьбу украинцев за сохранение свободы, сообщает Судебно-юридическая газета.

Албания приняла решение впервые за 30 лет открыть свое посольство в Украине. Дипломатическое представительство будет находиться в Киеве, сообщила министр иностранных дел Албании Олта Джачка в Twitter.

"И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран – в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины дипломатических отношений рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине", – сообщила она.

Министр отметила, что обе страны прошли путь от тирании к демократии, а также отметила героическую борьбу украинцев за сохранение свободы.