Албания объявила об открытии посольства в Украине
Министр иностранных дел Албании Олта Джачка подчеркнула, что обе страны прошли путь от тирании к демократии, а также отметила героическую борьбу украинцев за сохранение свободы, сообщает Судебно-юридическая газета.
Албания приняла решение впервые за 30 лет открыть свое посольство в Украине. Дипломатическое представительство будет находиться в Киеве, сообщила министр иностранных дел Албании Олта Джачка в Twitter.
"И Албания, и Украина входят в семью свободных демократических государств, будущее обеих стран – в евроатлантической семье. По случаю 30-й годовщины дипломатических отношений рада объявить, что Албания повысит уровень дипломатического представительства в Киеве и откроет посольство в Украине", – сообщила она.
Министр отметила, что обе страны прошли путь от тирании к демократии, а также отметила героическую борьбу украинцев за сохранение свободы.
"Албания будет поддерживать Украину и ее народ изо всех сил, пока она не победит Россию, развязавшей незаконную агрессивную войну", – заверила глава МИД.