Минобороны: ВСУ в Соледаре пытаются удержать оборону
Ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой – украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - заявила Маляр.
В то же время заместитель министра подчеркнула, что защитники Украины "отважно пытаются удержать оборону".
Маляр отметила, что "это сложный этап войны", но Украина несомненно победит