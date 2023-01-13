Минобороны: ВСУ в Соледаре пытаются удержать оборону

Ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой – украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои. Об этом заявила ﻿заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления" , - заявила Маляр.

В то же время заместитель министра подчеркнула, что защитники Украины "отважно пытаются удержать оборону".

Маляр отметила, что "это сложный этап войны", но Украина несомненно победит