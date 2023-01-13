Генштаб: Воины ВСУ за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 114 130 солдат, 3 098 танков, 286 самолетов и 2 086 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков – 3 098 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 6 167 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 086 (+4) ед,

РСЗО – 437 (+0) ед,

средств ПВО – 218 (+0) ед,

самолетов – 286 (+1) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+0) ед,

крылатых ракет – 723 (+0) ед,

кораблей/катеров – 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 833 (+7) ед,

специальной техники – 184 (+0) ед.

Данные уточняются.