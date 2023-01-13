Генштаб: Воины ВСУ за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 114 130 солдат, 3 098 танков, 286 самолетов и 2 086 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 114 130 (+740) человек ликвидировано,
- танков – 3 098 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 167 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 086 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средств ПВО – 218 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+1) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 865 (+0) ед,
- крылатых ракет – 723 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 833 (+7) ед,
- специальной техники – 184 (+0) ед.
Данные уточняются.