Guardian: Джонсон планирует снова посетить Украину

В ближайшее время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину, чтобы встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники, сообщает Украинская правда.

По данным издания, Борис Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине, которая противостоит российской агрессии.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не имеют конкретной информации о датах поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Британии считают друг друга друзьями.

По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что такая поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

Один из союзников Сунака заявил, что "ситуация там (в Украине – ред.) остается чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон – ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским".