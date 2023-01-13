Разведка Британии: В РФ хотят привлечь заключенных к работе в оборонке

В России оборонная промышленность, вероятно, прибегнет к использованию труда заключенных, пытаясь удовлетворить потребности производства в военное время﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, в ноябре "Уралвагонзавод" — крупнейший в РФ производитель танков — сообщал, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний примет на работу 250 заключенных.

"В России существует давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы как отдельное уголовное наказание было введено снова. Федеральная служба исполнения наказаний, имеющая один из самых высоких показателей лишения свободы в мире, контролирует империю с более чем 400 тыс. заключенных и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции" , — говорят в Минобороны.

Министерство считает заключенных "уникальным человеческим ресурсом", который Кремль может использовать для поддержки войны в Украине, в то время как добровольцы остаются в дефиците.

Британская разведка прогнозирует, что труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован производителями низкотехнологичного оружия (такими как "Уралвагонзавод"), которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы из-за необходимости увеличить объемы производства.