Украинцы больше всего доверяют ВСУ - опрос

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, наибольшим доверием украинцев пользуются Вооруженные силы, президент Владимир Зеленский и волонтеры, сообщает Украинская правда.

"Наибольшим доверием в Украине продолжают пользоваться Вооруженные силы, и за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 годов) уровень доверия вырос с 72% до 96%. Баланс доверия-недоверия ВСУ (то есть разница между долей тех, кто доверяет, и долей тех, кто не доверяет) составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%). Далее идет доверие к президенту Украины и доверие к волонтерам" , - отметили в КМИС.

В КМИС отмечают, что в декабре 2021 года президенту доверяли 27% (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год показатель вырос до 84%, а баланс сейчас составляет +80%.

В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Также социологи отметили значительное улучшение доверия и к двум другим силовым структура в списке – СБУ и Нацполиции.

Доверие к первой выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а ко второй – с 30% до 58% (баланс вырос с -14% до +45%).

Кроме того, за последний год значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к Кабмину выросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%).

В случае парламента социологи указывают на то, что, хотя в целом показатели доверия не являются высокими, но при этом есть значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%.

В то же время по данным КМИС отрицательный баланс доверия-недоверия имеют прокуроры и суды. Отмечается, что к этим институтам украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25%, не доверяют – 34% (остальные не имеют определенного отношения, баланс составляет -9%). Прокурорам доверяют 21%, не доверяют – 32% (баланс составляет -11%).

Социологи отмечают, что в 2021 году в списке не было этих институтов, поэтому пока невозможно прямо говорить о динамике.

Доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57%.

Доверие к российским СМИ и раньше отсутствовало, но сейчас это отсутствие стало еще более выразительным: с 3% до 1% стало еще меньше тех, кто доверяет, а баланс снизился с -76% до -92%.

Также социологи заметили некоторое ухудшение отношения к Церкви: доля тех, кто доверяет Церкви, снизилась с 51% до 44%, а баланс снизился с +27% до +22%.

Также по результатам опроса украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63% до 71% вырос показатель доверия, а баланс улучшился с 52% до 62%.

Что касается отношения к переселенцам, то в целом 52% респондентов доверяют им и только 10% не доверяют (остальные имеют неопределенное/безразличное отношение), а баланс составляет +41%.

Социологи подчеркнули, что рост доверия к политическому руководству и к силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах. Общественная сплоченность является одним из ключевых факторов успешного сопротивления врагу.

Исследование проходило в течение 4-27 декабря 2022 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 995 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

В КМИС отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В то же время социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.