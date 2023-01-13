ГУР: Россия пытается создать двухмиллионную армию

По оценкам военной разведки﻿ Украины, Россия готовится к очередной мобилизации и пытается создать двухмиллионную армию.

"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

По оценкам военной разведки, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около 2 миллионов человек" , - считают в Главном управлении разведки.

В ГУР отмечают, что в России уже активно происходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации.

В частности, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров.