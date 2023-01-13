В энергосистеме остается дефицит, Укрэнерго ожидает его уменьшения на выходных

В пятницу в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, однако с потеплением на выходных ожидается уменьшение потребления. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что сейчас потребление электроэнергии находится на уровне четверга, и дефицит особенно выражен в утренний и вечерний максимумы потребления.

"В то же время уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления" , - добавляет оператор.

Для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях продолжаются плановые отключения света, до областей доведены лимиты потребления на время с 02:00 до 24:00. Оператор напоминает, что превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме, и для их предупреждения применяются аварийные отключения.

В Укрэнерго напомнили, что дефицит в энергосистеме является следствием массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, российскими оккупантами временно оккупированы ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС.