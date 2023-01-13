Резников прогнозирует новое большое наступление РФ весной

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной, сообщает Новое время.

"Весна — лучший период для того, чтобы возобновить движение для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы" , — заявил министр.

Резников считает, что оккупанты могут атаковать с временно подконтрольных им территорий на юге и востоке Украины.

Что касается предположений о наступлении с территории Беларуси, то, по его словам, движение с севера «займет много времени, а ресурсов у них (россиян) нет».

Того же мнения и в Пентагоне.

По словам спикера оборонного ведомства США Пэта Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси на данное время нет.

"Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными" , — отметил он.

Также министр обороны Резников заявил, что российские оккупанты ежедневно теряют убитыми "примерно 500-600" солдат, а Украина - "десятую часть от этого количества".