Резников прогнозирует новое большое наступление РФ весной
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной, сообщает Новое время.
"Весна — лучший период для того, чтобы возобновить движение для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы", — заявил министр.
Резников считает, что оккупанты могут атаковать с временно подконтрольных им территорий на юге и востоке Украины.
Что касается предположений о наступлении с территории Беларуси, то, по его словам, движение с севера «займет много времени, а ресурсов у них (россиян) нет».
Того же мнения и в Пентагоне.
По словам спикера оборонного ведомства США Пэта Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси на данное время нет.
"Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными", — отметил он.
Также министр обороны Резников заявил, что российские оккупанты ежедневно теряют убитыми "примерно 500-600" солдат, а Украина - "десятую часть от этого количества".