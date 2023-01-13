Россияне официально заявили о захвате Соледара

Министерство обороны России сделало официальное заявление﻿ о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

Россияне заявляют, что захват Соледара стал возможным благодаря "постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией".

Также сообщается, что во время захвата города подразделения ВДВ оккупантов "осуществили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон".

Захватчики считают, что контролируя Соледар, им удастся взять "в котел" украинских защитников в Бахмуте.