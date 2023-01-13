Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина лишили депутатских мандатов
Верховная Рада Украины лишила депутатских полномочий четырех народных избранников от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 13 января.
Голосование за лишение статуса народного депутата из-за утраты гражданства выглядело так:
- Лишение статуса депутата Виктора Медведчука – 320 "за"
- Тараса Козака – 317 "за"
- Андрея Деркача – 314 "за"
- Рината Кузьмина - 319 "за"
Также парламент удовлетворил заявление депутата от ОПЗЖ Андрея Аксенова о сложении им полномочий народного депутата и поддержал решение 294 голосами за.
В то же время депутат Ярослав Железняк заявил, что голосование не обошлось без скандала в парламенте.
“Сначала 40 минут была дискуссия когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов пяти депутатов. Предложения Коалиции были: рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило). Предложение других фракций и групп: начать день по лишению мандатов этих депутатов”, - написал он.
По словам Железняка, консенсуса удалось достичь после трех голосований и блокирования трибуны, в результате чего вопрос был поставлен первым на рассмотрение.