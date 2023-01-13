В Германии отрицают, что для передачи танков Украине им нужен шаг от США

Представительница федерального правительства Германии Кристиане Гоффманн заявила, что Германия не зависит от решений США в вопросе передачи Украине боевых танков Leopard, хотя Берлин и ведет переговоры по этому вопросу с партнерами, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет издание wydarzenia.

"Она возразила, что Германия ожидает позиции Вашингтона" , — цитирует издание Гоффманн.

При этом, по ее словам, в этом вопросе тесный обмен позиций прежде всего с США, Францией и Великобританией, а также с Польшей и Испанией.

"В таких вопросах партнеры ведут переговоры, и решения принимаются вместе с партнерами" , — заявила Гоффманн.

Как сообщалось, Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Leopard 2 Украине, если на этот шаг отважится еще несколько государств.