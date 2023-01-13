Guardian: Путинская смена командующего – политика, а не изменение стратегии

Еще один месяц, еще одна российская военная перестановка: Путин сменяет генерала, управляющего оккупационными силами в Украине с такой частотой, как клуб Премьер-лиги, отчаянно стремящийся к немедленному успеху, пишет в своей статье для The Guardian Дэн Саббаг — редактор издания, занимающийся анализом вопросов обороны и безопасности, сообщает Зеркало недели.

Очевидно, что такая непоследовательность свидетельствует о том, что Кремль недоволен ходом ведения войны, но решение поставить командующего вооруженными силами генерала Валерия Герасимова во главе вторжения бросается в глаза и по другим причинам.

Генерал Сергей Суровикин был понижен до одного из трех заместителей только после трех месяцев робот. Это вызывает очевидный вопрос о том, произойдут ли какие-либо изменения в стратегии, поскольку война (почти через месяц) приближается к пасмурной годовщине», – считает Саббаг.

Генерал Армагеддон Суровикин: опыт бомбардировки в Сирии

Суровикин, командующий воздушно-космическими силами, получил прозвище «генерал Армагеддон» после того, как в 2016 году отдал приказ об уничтожении Алеппо с воздуха, чтобы сломить сопротивление повстанцев, что привело к падению сирийского города позже того же года.

Мрачная похожая попытка разбомбить энергосеть Украины во время его правления, кажется, провалилась, и Запад укрепляется в уверенности, что Москве не хватает управляемых ракет, необходимых для поддержки своих усилий.

Интересно, что некоторые российские военные блоггеры, за которыми больше всего следят западные эксперты, высказались с особой циничностью по изменениям. "Изменение частей не изменяет самую суть", - сказал один из них.

Герасимов теперь теснее связан с военными действиями

Учитывая пока плохие и хаотические военные результаты России, блогеры правы. Герасимов, как начальник армии, всегда был старше Суровикина, и поэтому в определенном смысле мало что изменилось – хотя теперь это означает, что Герасимов теснее связан с военными действиями.

Но даже это не так уж ново, как кажется на первый взгляд. В конце апреля Герасимов отправился на передовую, чтобы лично контролировать прорыв с Изюма, таково было недовольство Кремля работой командования на местах. Украинцы обнаружили его присутствие, и считается, что он был ранен после бомбардировки командного пункта, где он базировался.

В любом случае, именно российский президент достаточно тщательно контролирует военную стратегию и, по словам западной разведки, участвует в принятии решений на уровне бригад и даже батальонов. Но и это очень помогает Украине, эксперты говорят, что большой план Путина часто непрозрачен или непонятен.

Россия, утверждает Эд Арнольд из мозгового центра Royal United Services Institute, страдает нарушением командования и контроля.

"Политические цели спутаны", - сказал он, подчеркнув непонятную цель Путина "денацифицировать" Украину, страну без нацистов. "Это нельзя перевести на военную цель".

В начале войны, подчеркивает Арнольд, многим русским солдатам не говорили, какова их настоящая миссия. Сейчас непонятно, какова конечная игра России, поскольку ее силы явно не могут завоевать Украину или весь Донбасс, несмотря на месяцы бой в Бахмуте и соседнем Соледаре.

Более вероятным сценарием является то, что последние кадровые перестановки являются политическими и происходят именно в тот момент, когда частная военная группа Вагнера Евгения Пригожина, похоже, наконец-то закрепляется в Соледаре. Как не очень тактично заявил Пригожин в начале этой недели: «Никто, кроме Вагнера, не участвовал в штурме Соледара».

Дегенерация российских регулярных сил после почти 11 месяцев войны настолько высока, что, по оценкам Запада на этой неделе, группа Вагнера составляет четверть или более российских боевиков в Украине.

Пригожин и Суровикин являются союзниками, которые, по мнению многих, надеются узурпировать кремлевский военный истеблишмент Герасимова и его непосредственного начальника, министра обороны Сергея Шойгу.

Сэр Лоуренс Фридман, автор книги «Командование» о политике военных операций, сказал: «Я подозреваю, что это шаг старой гвардии против того, что считалось осью Пригожин-Суровикин, вызванный пропагандой Вагнера о Соледарско-Бахмутском бое и жалобы на отсутствие поддержки Герасимова».

Это свидетельствует о том, что Путин пытается сбалансировать напряженность между Вагнером и регулярной армией, а не разработать какую-либо новую военную стратегию.