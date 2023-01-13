Найем: С 13 января в Украине заработала реформа пассажирских перевозок

С 13 января в Украине заработали изменения на рынке пассажирских перевозок, которые создают условия для повышения конкуренции перевозчиков и вводят требования к транспорту для перевозки маломобильных групп населения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

По его словам, до сих пор предприниматель или предприятие, годами работавшее на маршруте, могло постоянно продлевать себе разрешение. Со вступлением изменений в силу право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет.

"Отмена возможности продлевать срок действия разрешения ставит всех претендентов на маршрут в равные условия. Так что новому перевозчику зайти на линию станет более реально" , — пояснил Найем.

Отмечается, что на межобластной маршрут могут выехать любые перевозчики, выполняющие условия конкурса. Следовательно, на линии будет работать не один победитель, а все, кому это выгодно и кто готов предоставлять соответствующие услуги и сервисы.

Кроме того, для участия в конкурсе на маршруты, весь пакет документов будет приниматься в электронной форме, а объем документов также уменьшен.

Среди изменений вводятся требования к транспорту для обеспечения перевозок маломобильных групп населения. По соображениям безопасности будет действовать балльная система оценки перевозчика в нарушение правил дорожного движения.