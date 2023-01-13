Белый дом: Захват Соледара и Бахмута не изменит ход войны

В Белом доме убеждены, что возможный захват украинских городов Соледара и Бахмута в Донецкой области не изменит ход войны для российской армии и «точно не остановит украинцев», сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в комментарии журналистам, сообщает The Guardian.

"Даже если и Бахмут, и Соледар перейдут к россиянам, это не окажет стратегического влияния на саму войну. И это точно не остановит украинцев и не замедлит их" , — cказал Кирби.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара. Череватый опроверг заявление россиян и подчеркнул, что, по данным на 13 января, оккупанты не захватили украинский город.