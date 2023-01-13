СМИ: Германия на следующей неделе объявит решение о поставках Украине танков

Федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на два источника пишет Bloomberg.

По данным источников, Германия, вероятно, решит предоставить Украине тяжелые танки, поскольку призывы к Берлину о предоставлении тяжелых танков звучат все чаще и чаще.

Ожидается, что Берлин примет решение до встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн 20 января. На встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт "пошлет четкий сигнал" относительно поставок Leopard 2, сказал один из источников Bloomberg.

По словам другого собеседника агентства, по состоянию на четверг Берлин еще не принял конкретного решения, но давление на Германию с тем, чтобы она отправила тяжелые танки, растет.

Как отмечает Bloomberg, сейчас появились признаки того, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления по отправке танков Leopard 2 или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard в Украину.

Пока непонятно, будет ли касаться решение Германии только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.

Напомним, что в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.