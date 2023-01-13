Данилов: РФ ведет с Ираном переговоры об обмене оружия на ядерные технологии

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV заявил, что Россия сейчас ведет с Ираном переговоры об обмене оружия на ядерные технологии, что опасно для всего мира, сообщает Новое время.

"Понятно, что с Ираном они сейчас ведут переговоры об обмене оружия на ядерные технологии. И допускать такие процессы очень опасно для мира" , — сказал Данилов NV.

По его словам, Россия ведет переговоры и с другими странами, но не факт, что эти страны будут им помогать.

Секретарь СНБО отметил, что Россия воюет с Украиной иранскими дронами, которые Иран производит с применением технологий, которые точно не должны оказаться на его территории, учитывая санкции, введенные еще в 1979 году.

"И сейчас мы этим вопросом занимаемся, как и многие другие страны из которых в Иране оказались эти запчасти. Как это произошло? Что это за санкции и почему такое продолжает происходить? Будем надеяться, что эти усилия дадут надлежащий результат" , - сказал Данилов.

5 января советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что военное сотрудничество России и Ирана может представлять угрозу безопасности не только Украины, но и США.

В конце декабря СМИ сообщили, что администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в Россию.

Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, считающейся крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании AIO, занимающейся разработкой баллистических ракет.

10 января санкции против Беларуси и Ирана за поддержку РФ в войне против Украины анонсировали в Евросоюзе.