Ермак: Украина начала получать тяжелую технику от союзников

Украина начала получать тяжелую технику от западных союзников, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале в пятницу, 13 января, сообщает Новое время.

Ермак дал интервью журналистам французского издания Le Monde. Он подчеркнул, что для победы Украине нужна дополнительная военная техника и тяжелая техника.

"Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику. И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами" , — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Запад, вероятно, уже помогает Украине готовиться к весеннему контрнаступлению.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках международной коалиции (вероятно, речь идет о роте стандарта НАТО из 14 танков).

По данным The Guardian и Bloomberg, Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине боевые танки Challenger 2.﻿

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — технически это первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.