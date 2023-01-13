Лубинец подвел итоги третьего раунда переговоров с российским омбудсменом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подвел итоги третьего раунда переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой об увольнении удерживаемых Россией украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом Лубинец сообщил в Facebook.

По словам омбудсмана, разговор длился более 2-х часов. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, в частности, инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения наших военнопленных и освобождения гражданских заложников.

Относительно гражданских заложников есть следующие категории:

задержаны Россией с 2014-го года по 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории Крыма ("пленники Кремля", 158 человек);

задержаны на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека);

гражданские заложники, которые РФ задержала и задерживает на всех временно находившихся территориях или находятся под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года (например в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях). Количество таких людей, относительно которых официально обратились в наш институт, составляет более 20 тысяч человек.

По словам Лубинца, в ходе общения было договорено, что российская сторона на основании Женевских Конвенций рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих.

Кроме этого, украинская сторона передала списки гражданских лиц (из числа 20 тысяч) относительно которых нет информации, где они находятся, в каком они состоянии или нуждаются в медицинской помощи и т.д.

За основу формирования списков был взят возрастной ценз и передан первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет, и они, по имеющейся информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии — их более 2000 человек.

Предварительно российская сторона согласилась узнать, где они находятся, в каком состоянии и почему они содержатся.

"Кроме того, обсудили вопросы возвращения в Украину наших детей, восстановления документов и множество других вопросов. Также российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, которые хотят вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсманов (меня и омбудсмана РФ) их сможем возвращать родственникам Однако фамилии и какие-либо личные данные мне не предоставили!Поэтому обращаюсь ко всем гражданам Украины, кто разыскивает детей – обратитесь ко мне!Я составлю список родителей и родных, которые могут забрать детей., что я такой запрос присылаю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне, как к омбудсману Украины", — написал Лубинец.

Как сообщалось, украинский и российский уполномоченные по правам человека Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре во время международной конференции омбудсменов.