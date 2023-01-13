Зеленский поговорил с главами Словакии и Албании о "формуле мира"

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает Европейская правда.

Об этом главы государств написали в Twitter.

Как сообщил Зеленский, с Чапутовой он обсудил дальнейшее украинско-словацкое оборонное сотрудничество и совместные международные мероприятия, а также пригласил присоединиться к реализации "формулы мира".

В свою очередь президент Словакии отметила, что обсудила с украинским визави "ситуацию на фронте, дальнейшую дипломатическую и военную поддержку и углубление двустороннего сотрудничества".

"Словакия поддерживает усилия Украины на пути к справедливому и длительному миру, в том числе и путем "формулы мира" , - подчеркнула она.

Talked w/ @ZelenskyyUa about the situation on the frontline, our continued diplomatic and military support & deepening of our bilateral cooperation. #Slovakia supports #Ukraine’s efforts at just & lasting peace, incl. through #PeaceFormula.???? The Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/Su6NEJTXk2 — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 13, 2023

С премьером Албании украинский президент обсудил ситуацию на фронте, важность наращивания помощи Украине в сфере безопасности и поддержку "формулы мира".

Также он поздравил Эди Раму с 30-летием дипотношений между Украиной и Албанией и отметил начало работы албанского посольства в Киеве.

Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром ???????? @ediramaal. Привітав із 30-річчям дипвідносин між нашими країнами, відзначив початок роботи посольства в Києві. Обговорили ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги ???????? й підтримку нашої #ФормулаМиру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023

В последние дни президент Украины проводит телефонные звонки с рядом европейских лидеров, где речь идет прежде всего о предложенной им "формуле мира". В частности вчера Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.