Генштаб: Бои за Соледар продолжаются

Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник обстрелял Спирное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар".

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Осуществил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огирцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Временка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригороды и город Херсон.

Для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков Вооруженных сил РФ. По состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

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