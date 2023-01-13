ДТЭК: В Днепре и области введены экстренные отключения света

Сегодня, 13 января, в Днепропетровской области и в Днепре из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения света, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после регулярных обстрелов и роста потребления электроэнергии промышленностью в Днепре и области происходят экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации" , - добавили в ДТЭК.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация с графиками отключений электроэнергии постепенно улучшается.