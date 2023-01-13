Блинкен и Кулеба провели телефонный разговор: что обсуждали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, первый с начала года, сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждали способы усилить поддержку Украины со стороны Штатов и других партнеров, в том числе военную помощь.

"Акцентировал на потребностях Украины в западных танках. Также мы обсудили дальнейшие санкции против России. Благодарен за поддержку Украины Соединенными Штатами" , - отметил он.

I had a call with @SecBlinken on ways to ramp up U.S. and international support for Ukraine, including military aid. I emphasized the need for Ukraine to receive Western-type tanks. We also discussed further sanctions on Russia. Grateful to the U.S. for standing with Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2023

В коммюнике Госдепа рассказали, что речь шла о продолжении военной и экономической помощи для Украины в ближайшие недели и после того, как наступит годовщина с начала полномасштабной войны.

"Госсекретарь отметил продолжающуюся и непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами, как подтверждает недавнее предоставление передовых систем ПВО и бронемашин со складов США" , - отмечает Госдеп.

Напомним, в Пентагоне подтвердили, что украинские операторы Patriot на следующей неделе начнут подготовку на территории США.

В начале января США объявили крупнейший пакет военной помощи для Украины на более 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов.