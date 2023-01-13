Энергоатом: Российские оккупанты готовятся к обороне Энергодара

Российские оккупанты готовятся к обороне города Энергодар Запорожской области, обустраивая казармы и склады с боеприпасами в подвалах жилых домов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в "Энергоатом".

"Российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодарцами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ".

"Энергоатом" сообщает, что в городе фиксируют отдельные случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями.

Ведомство уточняет, что речь идет, например, о подвале здания, в котором расположено Управление социальных программ, по ул. Курчатова, 10. По состоянию на сейчас там проживают около 50 оккупантов, по информации "Энергоатома".

"Захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то большие коробки - вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем, пока идет "процесс", несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопасить себя от нежелательных случайных очевидцев".

"Энергоатом" отмечает, что подобные работы оккупанты проводили в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов.

Кроме того, ведомство сообщает о наличии большого количества взрывчатки в "здании узла связи, возле городского исполкома".