Притула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал первое видео использования украинского беспилотника-разведчика ШАРК в боевых условиях в небе над оккупированным Донецком, сообщает Украинская правда.

Об этом Притула сообщил в Facebook.

По его словам, на видео дрон проводит разведку и поиск вражеских целей над захваченным городом.

"Качество изображения и зум поражают конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких впечатляющих глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом!"

З'явилося перше відео використання українського безпілотника-розвідника ШАРК у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком. pic.twitter.com/8hd1o4v6X5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 13, 2023

В октябре 2022 года стало известно, что украинская компания "Укрспецсистемс" разработала новый, устойчивый к работе в условиях РЭБ, беспилотный авиационный комплекс ШАРК, который среди прочего может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

ШАРК также имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.