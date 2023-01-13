Кулеба: Украина планирует собрать танковую бригаду из Leopard

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует собрать танковую бригаду из немецких танков Leopard. По его словам, уже пять стран готовы передать их ВСУ, сообщает Новое время.

"Наша цель — это собрать танковую бригаду из Leopard. Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях" , — сказал министр в разговоре с Вадимом Карпьяком, опубликованном в Instagram.

Министр напомнил, что танки этого типа уже согласились передать Украине Польша и Финляндия. Он подчеркнул важность решения польского правительства, которое первым объявило о готовности отправить для ВСУ роту Leopard в рамках коалиции.

"А я знаю еще три страны, которые готовы это сделать, но пока не говорят об этом говорить вслух. Они хотят быть на 100% уверенными, что Германия это поддержит" , — сказал Кулеба.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине "небольшое количество" танков Leopard.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.