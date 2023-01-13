СМИ: Министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает немецкое издание Bild .

Как отмечает Bild, о решении Ламбрехт подать в отставку рассказали сразу несколько информированных источников.

Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки. Немецкое Минобороны пока также эту тему не комментировало.

В то же время, по данным BILD, уже определен вероятный преемник Ламбрехт. Так, возможным следующим министром обороны называют уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Германии разгорелся скандал из-за нехватки боеприпасов, в частности к ЗРК Gepard, которые передавали Украине. Тогда министра Ламбрехт критиковали за то, что во время ее руководства ситуация со снабжением немецкой армии только ухудшилась.

Кроме того, в декабре прошлого года Минобороны Германии отказалось от предложения Польши передать Украине системы противовоздушной обороны Pariot. Ламбрехт заявляла, что эти системы предназначены для развертывания исключительно на территории НАТО, однако уже в январе этого года Берлин пообещал передать Украине целую батарею Pariot.