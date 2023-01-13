Зеленский: Россия сосредоточила на востоке Украины свои наибольшие силы

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 13 января, сказал, что тяжелые бои за Бахмут, Соледар, Кременную и другие города и села Донбасса продолжаются, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что страна-агрессор сосредоточила на востоке Украины свои основные силы.

"…Наши воины — ВСУ, все силы обороны и безопасности — защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи! Спасибо бойцам подразделения Кракен за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения Шаман, мужественно обороняющим Бахмут!" — сказал глава государства.

Зеленский также отметил сотрудников Службы внешней разведки Украины, которые «реально приближают очень весомые решения партнеров для Украины и наших защитников», и сотрудников СБУ, которые борются с коллаборантами.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Соледаре идут уличные бои, «ни одна из сторон не контролирует город». Российская пропаганда уже несколько дней заявляет о якобы «захвате» Соледара.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мадяр днем 13 января сообщил, что защитники Украины смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром Донецкой области.