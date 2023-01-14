ISW: Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, принимает меры, чтобы подорвать усилия руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по повышению своего статуса в российском обществе, убеждены аналитики Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит ежедневный отчет ISW.

Аналитики считают, что Путин пытается подготовить кадры лояльных к себе и Министерству обороны РФ блогеров и публичных лиц.

В институте напомнили, что председатель исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровский и так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами. Высокопоставленные союзники Путина вручили группе из более 10 блогеров, среди которых были российский пропагандист Александр Сладков и автор пропагандистского проекта "Wargonzo" Семен Пегов, официальные благодарности с подписью секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"Это последнее событие из череды усилий Кремля, направленных на развитие связей с отдельными блогерами. Кремль приложил усилия, чтобы кооптировать Сладкова, ведущего блогера "Wargonzo" Семена Пегова и других блогеров, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж. Путин может пытаться развивать связи с этими лояльными к Кремлю блогерами, чтобы направить их медиаохват против усилий блогеров, которые продвигают Пригожина и наносят ущерб репутации Путина в российском информационном пространстве" , – говорится в отчете ISW.

Основные выводы ISW за 13 января: