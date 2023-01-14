Джапарова: Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $127 млрд

Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд. Восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов», сообщает Новое время.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.

"Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий" , — сказала Джапарова.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб, который Россия нанесла Украине с начала полномасштабного вторжения, превышает 700 млрд долларов.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.

В сентябре Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.