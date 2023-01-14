Погода в Украине на 14 января: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 января будет туманной и местами с дождем. Впрочем, морозы будут понемногу отступать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, в западных областях дождь, а ночью с мокрым снегом. В восточных областях местами прогнозируется небольшой снег.

Тем временем в большинстве западных, центральных, южных областях и в Крыму ночью и утром туман, а в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, в восточных областях и южной части восточный, 5-10 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью -1 -4 градуса, днем от 0 до +3;

на западе ночью от 0 до +3, а днем +3 +6 градусов;

в восточных областях ночью 0 -5 градусов, днем 0 -2;

на юге страны ночью 0 -4, а днем +1 +4 градуса;

в центральных областях ночью -3 -5 градусов, днем +1 +3.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -3 -5, а днем будут колебаться от 0 до +2.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в ближайшие пять суток (13-18 января) прогнозируется постепенное потепление, морозы уже начнут отступать с понедельника.