Генштаб обновил данные о потерях россиян в Украине

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января, сообщает Новое время.

Об этом утром 14 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике Россия имеет следующие потери:

танки – 3104 (+6);

боевые бронированные машины – 6173 (+6);

артиллерийские системы – 2090 (+4);

реактивные системы залпового огня – 437 (+0);

средства противовоздушной обороны – 219 (+1);

самолеты – 286 (+0);

вертолеты – 276 ( +0);

беспилотники оперативно-тактического уровня – 1867 (+2);

крылатые ракеты – 723 (+0);

корабли / катера – 17 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 4846 (+13);

специальная техника – 186 (+2).

В ведомстве отметили, что данные уточняются.

По данным Генштаба, украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.