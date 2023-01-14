ОВА: Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области и ранили троих

Российские войска в течение суток убили одного жителя Донбасса и ранили еще троих, сообщает Новое время.

Об этом утром в субботу, 14 января, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате действий РФ погиб житель Бахмута.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии против Украины в Донецкой области погибли 1300 человек, еще 2845 получили ранения. При этом невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

13 января российские оккупанты совершили массированный обстрел Курахового в Донецкой области. В результате удара сообщалось об одном пострадавшем жителе.