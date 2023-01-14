В Киеве раздались мощные взрывы: город под ракетной атакой

Жители Киева слышны мощные взрывы. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 11:03 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

10:48. В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте, - Кличко.

Предварительно, как сообщил мэр Кличко, он произошел в результате вражеской атаки на столицу.

Спасательные службы следуют на место.

10:41. В Киевской области повреждено 18 частных домов.

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Повреждены крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших. На объекте критической инфраструктуры (произошло рано утром) пожар локализован.

10:39. В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину, - КГВА.

Предварительно без пострадавших. Также обломками повредило нежилое здание в Голосеевском районе, без пострадавших.

Обновлено 10:24. В Киевской области есть попадание в жилую застройку.

"Киевская область, село Копылов. Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна", - сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Предварительно информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

По состоянию на 10:14 карта воздушных тревог еще покраснела.

10:13. В Киеве есть попадание в объект инфраструктуры

"Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - сообщает КГВА.

10:07. В Голосеевском районе в Киеве упали обломки ракет.

"В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, упали обломки ракеты. Пострадавших нет", - сообщил впоследствии Кличко.

09:48. Взрывы в Днепровском районе столицы - мэр

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет городской голова Киева Виталий Кличко.

09:47. Командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк призвал не игнорировать тревогу.

Между тем, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил об атаках на объекты критической инфраструктуры Киева.

"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях!" - сообщил Тимошенко.

09:44. В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога.

Обновлено 09:42. Ракетная атака на столицу.

"Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации" , - пишут в КГВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:39 выглядит следующим образом.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

"Не игнорируйте воздушную тревогу" , - написал он.

Пока не известно, что стало причиной взрывов.

Напомним, сегодня ранним утром уже слышали взрывы в Киеве и области, но воздушной тревоги не объявляли.