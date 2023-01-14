Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк обратился к нескольким западным банкам с призывом прекратить вести бизнес в России

Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ регулятора.

В частности, такие обращения были адресованы банкам Raiffeisen Bank International (Австрия), Intesa Sanpaolo (Италия), OTP Bank (Венгрия), ING Bank (Нидерланды), Credit Agricole (Франция).

Как стало известно, российские дочерние банки нескольких иностранных банков, в т.ч. Raiffeisen Bank International, Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank вместе с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине. А российские Raiffeisen Bank и OTP Bank на своих сайтах признают существование так называемых «Луганской и Донецкой народных республик» и называют войну в Украине «спецоперацией».

2. «Таскомбанк» выпустил электронную гривну

«Таскомбанк» и финтех-фирма Bitt запустили проект E-hryvnia на базе блокчейна Stellar. В рамках этой программы предполагалось, что госслужащие в Украине будут получать заработную плату программируемыми деньгами, которые также подходят для одноранговых и розничных платежей.

На этой неделе «Таскомбанк» опубликовал отчет о завершении первого этапа проекта. Тест длился в течение года, с декабря 2021 по январь 2023 года. Реализация проходила под контролем НБУ и при содействии Министерства цифровой трансформации.

Как заявил председатель «Таскомбанк» Владимир Дубей, проект ляжет в основу создания новой платежной инфраструктуры в Украине. Она будет разработана на базе блокчейна и позволит в полной мере реализовать весь потенциал продуктов Stellar.

3. Monobank повысил процентные ставки по депозитам в национальной валюте

С 13 января банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне без права досрочного расторжения:

сроком на 1 месяц – до 2,5% (+0,5%);

на 2 месяца – до 3,5% (+1,5%);

на 3 месяца – до 9% (+4,5%);

на 4-5 месяцев – до 10% (+5,5%);

на 6 месяцев – до 10,5% (+4,5%);

на 7-8 месяцев – до 11% (+4,5%);

на 9-11 месяцев – до 11,5% (+5,5%);

на 12 месяцев – до 12% (+2%);

на 15, 18 и 24 месяца – 15%(без изменений).

Ставки по гривневым депозитам с досрочным расторжением не изменились и составляют до 8,5% годовых.

4. Два мобильных банка меняют свою реферральную программу

Sportbank, который работает на лицензии «Таскомбанка», временно отменил бонус за приглашение друзей в банк.

Напомним, в ноябре прошлого года Sportbank возобновил работу своей реферральной программы, которая была приостановлена после начала полномасштабной войны, но снизил размер бонуса до 50 гривен (до налогообложения).

Другой проект «Таскомбанка» - Izibank – с 1 января установил лимит на максимальную сумму, которую можно получить по реферральной программе за один месяц, в размере 600 гривен. Это общий лимит и для кэшбэка, и для реферральной программы.