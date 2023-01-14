Лубинец: Украина передала России список из 800 раненых военных в плену

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец передал российскому омбудсману Татьяне Москальковой поименный список из 800 раненых украинских военных, содержащихся в плену. Украина надеется на их репатриацию, сообщает Деловая столица.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона.

"Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжелоранены. Это практически 800 наших раненых" – сказал Лубинец.

По его словам, украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, а дальше уже будет приниматься решение. Я считаю, что это позитивный шаг, когда российская сторона по крайней мере выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет" , – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также рассказал, что во время переговоров с Москальковой был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли различные варианты на разных языках и пришли к согласию, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

Напомним, накануне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подвел итоги третьего раунда переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой об увольнении удерживаемых Россией украинцев.