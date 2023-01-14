Синегубов: В Харькове и области возможны аварийные отключения света
В Харькове и области сегодня 14 января возможны аварийные отключения света. Причиной тому являются утренние удары россиян, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время видеообращения.
"Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области. Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - предупредил Синегубов.
По его словам, сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением.
"Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Угроза ракетных ударов еще сохраняется", - добавил Синегубов.
Напомним, что сегодня утром враг ударил по Харькову, было 2 "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе. РФ попала в объекты энергетической инфраструктуры, промышленные объекты.