Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву

14 января Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала 24 и в комментарии УП.

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали".

По словам Игната, специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применил враг в субботу. Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.

Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет, подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе, неизвестно, осуществят ли они пуски ракет. Их полет отслеживается.