В Херсоне раздались сильные взрывы: воздушная тревога не объявлена

В Херсоне сегодня, 14 января раздались громкие взрывы. В городе и области не объявлена воздушная тревога, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

"В Херсоне слышны сильные взрывы" , - пишут в сети.

Напомним, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, российские войска 66 раз наносили удары по территории области за прошедшие сутки.

Противник избивал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам же Херсон россияне обстреляли за минувшие сутки 19 раз, вражескими снарядами повреждены жилые дома.

Всего в результате обстрелов россиян за минувшие сутки в области ранены три человека.