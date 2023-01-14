В Херсоне раздались сильные взрывы: воздушная тревога не объявлена
В Херсоне сегодня, 14 января раздались громкие взрывы. В городе и области не объявлена воздушная тревога, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
"В Херсоне слышны сильные взрывы", - пишут в сети.
Напомним, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, российские войска 66 раз наносили удары по территории области за прошедшие сутки.
Противник избивал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам же Херсон россияне обстреляли за минувшие сутки 19 раз, вражескими снарядами повреждены жилые дома.
Всего в результате обстрелов россиян за минувшие сутки в области ранены три человека.