В "Укрзализныце" рассказали, есть ли задержки поездов из-за атаки России

Все поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику, существенных задержек из-за вражеской атаки пока не наблюдается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают в УЗ.

"Посадка и высадка продолжаются из-за подземных переходов" , - говорится в сообщении.

В УЗ рассказали, что Рождественский экспресс отправится на Киев-Сказочный в течение часа после отбоя воздушной тревоги, но не позже 14:00.

"То есть рейс состоится сегодня в случае отбоя до 13:00 включительно. В противном случае приглашаем всех сегодняшних пассажиров с теми же билетами (без обмена в кассе!) на резервный рейс завтра в 10:00" , - сообщили в УЗ.

В свою очередь, Киевская кольцевая электричка не останавливает движение во время воздушной тревоги и курсирует четко по расписанию.

Как сообщалось, "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Кроме того, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье. Также было изменено расписание движения нескольких из них.