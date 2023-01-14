ОВА: В Запорожье от ракетного удара пострадало промышленное предприятие

В Запорожье от ракетного удара утром в субботу, 14 января, пострадало промышленное предприятие, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, обошлось без жертв.

Также он добавил, что под российский обстрел попал город Орехов. Из-за артиллерийской атаки там разрушены три дома. В одном из помещений ликвидировали пожар. К счастью, жертв и пострадавших тоже нет.

14 января секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил об очередной атаке российских оккупантов на город. В областном центре были слышны взрывы.