ОК "Юг": Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море

Российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море еще один надводный и один подводный носитель "Калибров". Общий залп 20 ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Оперативного командования "Юг".

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель . Сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинцев предупредили о возможном ближе к полудню массированном ракетном ударе, не исключено изменение начального курса вражеских ракет. Поэтому граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.