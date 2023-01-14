Зеленский провел разговор с премьер-министром Британии Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в субботу, 14 января, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решение, которое не только усилит нас на поле боя, но и станет правильным сигналом для других партнеров" , — написал Зеленский.

Сунак подтвердил, что Лондон передаст Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром @RishiSunak подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Накануне СМИ сообщили, что 16 января Британия может объявить о планах отправить Украине около десяти танков Challenger 2. Так, Лондон надеется помочь Германии наконец-то разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2.

Ранее правительство Британии подтвердило, что планирует передать Киеву танки для защиты от российской агрессии. По словам экс-главы британского генштаба Ричарда Даннатта, Британия должна отправить "до 50" танков Challenger, чтобы реально изменить ситуацию в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовые уже пять стран, говорит он.