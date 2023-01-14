ГУР: В Кремле разработали новые методички для пропагандистов по войне в Украине

В России подготовили новые методы для пропагандистов по войне в Украине, свидетельствующие об обострении политической борьбы внутри страны. В частности, в них содержится рекомендация "игнорировать" ЧВК "Вагнер" и подчеркивать "выдающуюся роль" минобороны РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины. Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых заключается в… акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично сергея шойгу и валерия герасимова. Отказе от упоминания ЧВК "вагнер" в позитивном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК" , — говорится в сообщении.

Кроме того, кремлевская методичка требует:

Оправдывать удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий.

Подчеркивать тему предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО".

Отслеживать и цитировать публикации в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудаче Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.