МИД: Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения России

Президент Владимир Зеленский хочет посетить Организацию объединенных наций, чтобы лично выступить на заседании высокого уровня Генассамблеи перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля. Если этому будет способствовать ситуация с безопасностью, сообщает Новое время.

Об этом заявила первая замминистра иностранных дел Эмине Джаппарова в интервью Assocated Press.

По ее словам, для поездки Зеленского важны многие факторы. В частности, военная ситуация на местах и предупреждение украинской разведки о том, что Россия планирует на Украину «очень серьезное наступление в феврале».

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение. Но остается вопрос, будет ли ситуация безопасности такой, которая позволит ему приехать" , — пояснила Джаппарова.

Она рассказала, что Зеленский хочет, чтобы Генассамблея приняла одну из двух резолюций. Сейчас Украина консультируется с партнерами относительно двух мер:

первая включает "формулу мира" из 10 пунктов президента (в частности, речь идет о восстановлении территориальной целостности и выводе российских войск);

второй — создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как результат, Россия понесет ответственность за неспровоцированное полномасштабное нападение на Украину.

"Мы должны действовать шаг за шагом. Еще под вопросом, что будет первым. Думаю, это то, что мы узнаем очень скоро, в ближайшую неделю—две" , — сказала Джаппарова.

Ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит по реализации украинской формулы мира на площадке ООН. Джаппарова пояснила, что он станет платформой для «обсуждение вещей, которые Украина считает важными» в дополнение к 10 пунктам Зеленского. В частности, речь идет об освобождении заключенных, гарантиях безопасности для Украины и трибунале для ответственных за российскую агрессию.

По словам замминистра, не означает, что, приняв резолюцию или проведя саммит, Украина готова подписать мирное соглашение или прекратить огонь. Это значит, что только после резолюции или саммита «могут начаться переговоры о мире или соглашение о мире».

Если Зеленский все же отправится на Генассамблею, это будет его вторая поездка за границу с начала полномасштабного вторжения России. Первая была в США 22 декабря 2022 года. Он совершил неанонсированную поездку в Вашингтон, где выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.