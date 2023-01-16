Погода в Украине на 16 января: Дожди, местами туман

Сегодня, 16 января, в большинстве областей Украины будет небольшой дождь, в некоторых регионах туман. Температура в Киеве около 0-2° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно. В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, только в восточных областях ночью небольшой снег" , — пишут синоптики.

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).

В Киевской области без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.