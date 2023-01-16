Ситуация на фронте по состоянию на утро 16 января: данные Генштаба

За минувшие сутки российские войска нанесли 2 ракетных удара более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

В ведомстве отмечают, что оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и терпят значительные потери в живой силе.

Так, за минувшие сутки силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водя на Донбассе.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелка, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавное, области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

Также украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.